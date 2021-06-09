Сборная Бразилии согласилась участвовать в Кубке Америки
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
Сборная Бразилии примет участие в Кубке Америки, сообщается в инстаграме нападающего команды Неймара, который опубликовал общее заявление.
Футболисты подчеркнули, что они недовольны переносом турнира в Бразилию во время пандемии коронавируса, но готовы играть, так как являются профессионалами.
Напомним, что изначально Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине. Но турнир был перенесен, так как в Колумбии обострился политический кризис, а в Аргентине увеличилось число заразившихся коронавирусом. Кубок Америки пройдет с 13 июня по 10 июля.
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