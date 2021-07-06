Сборная Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки
В первом полуфинальном матче Кубка Америки Бразилия взяла верх над Перу.
"Селесао" победили со счётом 1:0 благодаря голу Лукаса Пакеты.
Бразилия – Перу - 1:0
Гол: 1:0 – 35 Лукас Пакета.
Бразилия: Эдерсон, Маркиньос, Лоди (Милитао, 85), Тиаго Силва, Данило, Каземиро, Лукас Пакета (Дуглас Луис, 90), Фред (Фабиньо, 85), Эвертон (Эвертон Рибейро, 70), Неймар, Ришарлисон (Винисиус Жуниор, 85).
Перу: Гальесе, Корсо (Лора, 75), Сантамария, Рамос (Гарсия, 46), Кальенс, Пенья, Йотун, Тапия (Тавара, 89), Куэва (Орменьо, 81), Трауко (Лопес, 46), Лападула.
Бразильцы сразятся за трофей с Аргентиной или Колумбией.
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