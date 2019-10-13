Сборная Бразилии сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче
Сборная Бразилии и Нигерия обменялись голами в товарищеском матче.
Отметим, что в этой встрече игрок хозяев Неймар получил травму и был заменен на 12-й минуте.
Бразилия - Нигерия - 1:1 (0:1)
Голы: Арибо, 35 - 0:1, Каземиру, 48 - 1:1.
Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Маркиньюс, Лоди, Тиагу Силва, Каземиру, Артур (Фабинью, 80), Габриэл Жезус (Лукас Пакета, 88), Неймар (Коутинью, 12), Эвертон (Ришарлисон, 46), Роберту Фирмину (Габриэл Барбоза, 62).
Нигерия: Узохо (Окойе, 63), Аджайи, Авазьем, Коллинз, Трост-Эконг, Ндиди, Арибо, Осимен (Онуачу, 74), Саймон (Деннис, 79), Ивоби (Азиз, 84), Чиквуэзе (Олайинка, 89).
А еще: Хет-трик Лаутаро Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику, Бразилия и Чили сенсационно проиграли в товарищеских матчах| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная Бельгии в гостевом матче обыграла Казахстан
-
Буффон рассказал, почему решил перейти в ПСЖ
-
Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией
-
Эрикссон: "Абрамович хотел купить московский клуб, и я посоветовал ему "Динамо"
-
Немецкие СМИ сообщают, что Тедеско сегодня подпишет контракт со "Спартаком"
Лента новостей
-
"Реал" готов отдать Лунина в "Бетис"
-
Черчесов рассказал, почему Черышев в старте на матч с Кипром
-
Московское "Динамо" обыграло "Пюник" в товарищеском матче
-
Пресс-служба сборной России опубликовала фото из раздевалки перед матчем с Кипром
-
Эвра может начать тренерскую карьеру
-
Сборная Бельгии в гостевом матче обыграла Казахстан
-
Ракитич может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"
-
Сборная России отправилась на матч с Кипром
-
Сборная Бразилии сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче
-
Тульский "Арсенал" обыграл "Елгаву" в товарищеском матче
-
СМИ: Тедеско сэкономит "Шальке" 5 миллионов евро
-
Буффон рассказал, почему решил перейти в ПСЖ
-
Санчес был травмирован в товарищеском матче с Колумбией
-
Павлюченко рассказал об ожиданиях от матча Кипр - Россия
-
Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией
-
Алиссон ярко высказался о Неймаре
-
Эрикссон: "Абрамович хотел купить московский клуб, и я посоветовал ему "Динамо"
-
Мещеряков: "Сборная России должна оформить выход на Евро-2020 на Кипре"
-
Немецкие СМИ сообщают, что Тедеско сегодня подпишет контракт со "Спартаком"
-
1
Буффон встал на защиту Конте