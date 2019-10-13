Сборная Бразилии сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

Сборная Бразилии и Нигерия обменялись голами в товарищеском матче.

Отметим, что в этой встрече игрок хозяев Неймар получил травму и был заменен на 12-й минуте.

Бразилия - Нигерия - 1:1 (0:1)

Голы: Арибо, 35 - 0:1, Каземиру, 48 - 1:1.

Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Маркиньюс, Лоди, Тиагу Силва, Каземиру, Артур (Фабинью, 80), Габриэл Жезус (Лукас Пакета, 88), Неймар (Коутинью, 12), Эвертон (Ришарлисон, 46), Роберту Фирмину (Габриэл Барбоза, 62).

Нигерия: Узохо (Окойе, 63), Аджайи, Авазьем, Коллинз, Трост-Эконг, Ндиди, Арибо, Осимен (Онуачу, 74), Саймон (Деннис, 79), Ивоби (Азиз, 84), Чиквуэзе (Олайинка, 89).

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