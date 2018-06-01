Сборная Бразилии теряет двух игроков

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Сборная Бразилии теряет двух игроков

Полузащитники сборной Бразилии Ренато Аугусто и Дуглас Коста из-за травм остаются вне состава.

У хавбека "Бэйцзин Гоань" проблемы с коленом, а вингер "Ювентуса" продолжает восстанавливаться после повреждения бедра.

Известно, что оба футболиста пропустят товарищеский матч против сборной Хорватии, который состоится 3 июня.

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