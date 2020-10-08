Сборная Бразилии теряет Неймара

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Сборная Бразилии теряет Неймара

Участие нападающего сборной Бразилии Неймара в стартовом матче квалификации ЧМ-2022 против Боливии находится под вопросом.

У 28-летнего форварда возникли проблемы с поясницей на тренировке "селесао", пишет ESPN.

Степень серьёзности травмы звёздного футболиста и сроки его восстановления пока не определены.

Матч Бразилия - Боливия состоится в субботу, в 3:30 по московскому времени.

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