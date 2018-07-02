Сборная Бразилии установила рекорд Чемпионатов мира

Сборная Бразилии обыграла Мексику (2:0) и стала автором очередного рекорда в истории мундиалей.

Бразильцы забили 228 голов и опередили предыдущих рекордсменов сборную Германии.

Напомним, что Бразилия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 и сыграет там с победителем пары Бельгия - Япония.

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