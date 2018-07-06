Сборная Бразилии впервые под руководством Тите пропустила два гола в одном матче

После первого тайма четвертьфинального матча ЧМ-2018 сборная Бразилии проигрывает Бельгии со счётом 0:2.

Как сообщает Squawka, впервые "селесао" под руководством Тите пропустили два гола в одной игре.

Отметим, что матч с Бельгией стал для Тите 26-м у руля бразильской сборной.

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