Сборная Бразилии выбрала соперников по ноябрьским товарищеским матчам

Сборная Бразилии выбрала соперников по товарищеским матчам, которые состоятся в ноябре.

Так, 16 ноября "селесао" сыграют с Уругваем, а 20 ноября - с Камеруном. Обе игры пройдут в Англии - в Лондоне и Милтон-Кинс соответственно.

Стоит отметить, что после ЧМ-2018 в России, где сборная Бразилии вылетела в четвертьфинале от Бельгии, команда Тите провела четыре поединка и во всех одержала победы. За указанный период были обыграны США (2:0), Сальвадор (5:0), Саудовская Аравия (2:0) и Аргентина (1:0).

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