Сборная Бразилии выиграла у Перу, Парагвай одолел команду Венесуэлы в квалификации ЧМ-2022

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Сборная Бразилии выиграла у Перу, Парагвай одолел команду Венесуэлы в квалификации ЧМ-2022

Сборная Бразилии выиграла у Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (4:2).

Три гола в составе гостей оформил нападающий Неймар.

В параллельной встрече турнира Парагвай оказался сильнее Венесуэлы.

Перу - Бразилия - 2:4 (1:1)

Голы: Каррильо, 6 - 1:0, Неймар, 28 (с пенальти) - 1:1, Тапия, 59 - 2:1, Ришарлисон, 64 - 2:2, Неймар, 83 (с пенальти) - 2:3, Неймар, 90+4 - 2:4.

Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Трауко, Абрам, Йотун, Гонсалес (Араухо, 90), Тапия (Куэва, 90), Акино, Фарфан (Поло, 90), Каррильо.

Бразилия: Вевертон, Тиагу Силва, Данилу, Маркиньюс (Родригу Кайю, 12), Лоди (Алекс Теллес, 69), Коутинью (Эвертон Рибейру, 71), Каземиру, Дуглас Луис, Неймар, Роберту Фирмину (Эвертон, 69), Ришарлисон.

Венесуэла - Парагвай - 0:1 (0:0)

Гол: Хименес, 85.

Венесуэла: Фариньес, Р.Росалес (Эрнандес, 77), Фельтшер, Анхель, Чансельор, Ринкон, Мачис (Мурильо, 84), Отеро (Сотельдо, 77), Эррера, Кассерес (Рамирес, 89), Кордова (Аристегьета, 88).

Парагвай: Сильва, Гомес, Алонсо, Риверос (Рохас, 90), Эспинола, Альмирон (Альдерете, 90), Кубас (Кардосо Лусена, 77), Хименес, Вильясанти, Лескано (Санабрия, 76), Ан.Ромеро (Бальбуэна, 87).

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