Сборная Бразилии заняла третье место на юношеском Чемпионате Мира

В Индии завершается юношеский Чемпионат Мира. В матче за третье место сборная Бразилии обыграла Мали со счётом 2:0 и завоевала бронзовые медали первенства.

Бразилия U-17 – Мали U-17 - 2:0

Голы: Алан Соуза, 55 - 1:0, Юри Алберто, 88 - 2:0.

Бразилия U-17: Габриэл Бразао, Витао, Уэверсон, Уэсли, Алтер, Маркос Антонио, Бобсин (Гут, 52), Алан Соуза (Родриго Нестор, 62), Паулиньо, Линкольн (Юри Алберто, 74), Бреннер.

Мали U-17: Койта, Фофана, Кане, Конате, Эдара, Камара, Самаке (Дукуре, 72), Гидду (Камара, 81), Траоре, Н'Диай, Драме (Туре, 76).

Напомним, что сегодня также состоится финал юношеского ЧМ, в котором сразятся сборные Англии и Испании.

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