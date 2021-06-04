Сборная Бразилия отказалась от участия в Кубке Америки

Фото: инстаграм Каземиро/Автор неизвестен

Как сообщает As, сборная Бразилии решила отказаться от участия на Кубке Америке, .

По информации источника, футболисты бразильской команды ясно дают понять, что не сыграют на турнире. Бразильцы также контактируют с игроками других команд, пытаясь организованно выступить против Кубка Америки.

Отмечается, что бунт футболистов сборной Бразилии начался, когда они через медиа узнали, что Кубок Америки пройдет в Бразилии.

Напомним, что изначально турнир должны были принять Колумбия и Аргентина, однако у Колумбии его отозвали из-за политической ситуации в стране, у Аргентины – из-за медицинской. При этом в Бразилии ситуация с распространением коронавируса также остается тяжелой.

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