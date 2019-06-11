Сборная Чехии обыграла Черногорию, а Болгария уступила Косово

Сборная Чехии крупно обыграла Черногорию в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

В другой встрече Болгария не смогла выиграть у Косово​. Хавбек "Ростова" Ивелин Попов забил гол в конце первого тайма.

Чехия - Черногория - 3:0 (1:0)

Голы: Янкто, 18 - 1:0, Копитович, 49 (в свои ворота) - 2:0, Шик, 82 (с пенальти) - 3:0.

Чехия: Вацлик, Сухи, Челустка, Кадержабек, Новак, Павелка, Янкто (Крейчи, 74), Масопуст (Копиц, 39), Соучек, Крал, Шик (Козак, 88).

Черногория: Миятович, Радунович, Вуячич, Вешович, Марушич (Янкович, 60), Копитович, Бакич, Косович, Йовович, Вукчевич (Савичевич, 67), Мугоша (Бечирай, 85).

Болгария - Косово - 2:3 (1:1)

Голы: Рашица, 14 - 0:1, И.Попов, 43 - 1:1, Димитров, 55 - 2:1, Муричи, 64 - 2:2, Рашани, 90+3 - 2:3

Болгария: Михайлов, Недялков, Горанов, С.Попов, Божиков (Димитров, 46), И.Попов, Костадинов, Неделев (Г.Илиев, 70), Десподов, Г.Иванов, Иса (Чунчуков, 79).

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Войвода (Хадергьонай, 62), Целина, Халими, Кололли, Воца (Раскай, 62), Рашица, Муричи, Жегрова (Рашани, 76).

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