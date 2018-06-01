Сборная Чехии потерпела крупнейшее поражение в своей истории

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Сборная Чехии потерпела крупнейшее поражение в своей истории

В товарищеском матче сборная Чехии проиграла Австралии со счётом 0:4.

Как сообщает Opta, это поражение стало самым крупным в истории чешской национальной команды.

До этого Чехия пять раз уступала с разницей в три гола, однако с "минус четыре" чехи ушли с поля впервые.

Не пропустите видеообзор матча Австралия – Чехия. | http://soccernews.ru

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