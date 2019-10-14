Сборная Чехии уступила Северной Ирландии в товарищеском матче
Сборная Северной Ирландии обыграла Чехию в товарищеском матче.
Отметим, что голом в составе хозяев отметился полузащитник "Спартака" Алекс Крал.
Чехия - Северная Ирландия - 2:3 (0:3)
Голы: Макнэйр, 9 - 0:1, Дж.Эванс, 23 - 0:2, Макнэйр, 40 - 0:3, Дарида, 67 - 1:3, Крал, 68 - 2:3.
Чехия: Павленка, Кудела, Ржезник, Симич (Челустка, 46), Крейчи (Масопуст, 75), Хушбауэр (Шик, 65), Копиц, Змрхал (Боржил, 46), Крал, Калвах (Дарида, 46), Крменчик (Ондрашек, 46).
Северная Ирландия: Макговерн, Дж.Эванс, Каткарт, Маклафлин, Макнэйр, Флэнаган, Дэйвис (К.Эванс, 65), Даллас, Томпсон (Сэвилл, 65), Бойс (Магеннис, 71), Уайт (Макгинн, 87).
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