Сборная Черногории назначила нового тренера
Черногорский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о назначении Фарука Хаджибегича на пост главного тренера национальной сборной.
Стороны заключили контракт, который рассчитан до конца 2020 года.
У руля команды 61-летний специалист сменил Любоша Тумбаковича, который со скандалом ушёл в отставку. Напомним, что наставник из-за политических убеждений отказался выполнять свои обязанности в отборочном матче Евро-2020 против Косово.
Что касается Хаджибегича, то он наиболее известен по работе в "Бетисе" и сборной Боснии и Герцеговины.
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