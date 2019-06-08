Сборная Черногории осталась без тренера из-за политического скандала
Футбольный союз Черногории решил отправить в отставку главного тренера национальной сборной Любишу Тумбаковича.
66-летний наставник лишился работы из-за нарушения условий трудового договора.
Дело в том, что сербский специалист отказался руководить командой во время матча квалификации Евро-2020 против Косово.
Официальный Белград не признаёт независимость республики, провозглашённую в одностороннем порядке в 2008 году.
В то же время власти Черногории признали косовский суверенитет, поэтому УЕФА допустила встречу двух сборных.
Стоит отметить, что примеру Тумбаковича также последовали игроки сербского происхождения Филип Стойкович и Мирко Иванич. СМИ пишут, что к такому решению их подтолкнули угрозы националистов.
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|Португалия
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|Литва
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|2
|1
|Группа C
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|О
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|Северная Ирландия
|2
|6
|2
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|4
|Эстония
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|0
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|Группа D
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|3
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|Грузия
|3
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|5
|Гибралтар
|2
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|3
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|Венгрия
|2
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|Азербайджан
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|0
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|М
|О
|1
|Испания
|3
|9
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|Швеция
|3
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|3
|Румыния
|3
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|Группа G
|М
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|3
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|2
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|М
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