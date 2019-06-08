Сборная Черногории осталась без тренера из-за политического скандала

Футбольный союз Черногории решил отправить в отставку главного тренера национальной сборной Любишу Тумбаковича.

66-летний наставник лишился работы из-за нарушения условий трудового договора.

Дело в том, что сербский специалист отказался руководить командой во время матча квалификации Евро-2020 против Косово.

Официальный Белград не признаёт независимость республики, провозглашённую в одностороннем порядке в 2008 году.

В то же время власти Черногории признали косовский суверенитет, поэтому УЕФА допустила встречу двух сборных.

Стоит отметить, что примеру Тумбаковича также последовали игроки сербского происхождения Филип Стойкович и Мирко Иванич. СМИ пишут, что к такому решению их подтолкнули угрозы националистов.

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