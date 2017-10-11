Сборная Чили не попала на Чемпионат Мира из-за своего протеста, поданного два года назад

Сборная Чили не сумела пробиться в финальную стадию Чемпионата Мира-2018.

Чилийцы заняли шестое место в южноамериканском отборе, уступив пятую позицию Перу лишь по разнице мячей.

Стоит отметить, что Перу получил три очка благодаря тому, что чилийцы подали протест в сентябре 2016 года.

Тогда Чили сыграл вничью с Боливией (0:0), но у соперника на поле вышел Нельсон Кабрера, который не имел права играть. Благодаря протесту Чили была присуждена победа со счетом 3:0.

Перуанцы воспользовались примером Чили и таким же образом превратили поражение от Боливии (0:2) в победу.

В результате Чили и Перу финишировали с одинаковым количеством очков, но по разнице мячей перуанцы оказались на пятом месте и сыграют в стыковых матчах с Новой Зеландией.

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