Сборная Чили одержала волевую победу в товарищеском матче

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Сборная Чили одержала волевую победу в товарищеском матче

Сборная Чили в домашнем товарищеском матче переиграла Гаити со счётом 2:1.

Чили – Гаити - 2:1

Голы: Пьерро, 26 - 0:1, Варгас, 69 - 1:1, Фуэнсалида, 71 - 2:1.

Чили: Кортес (Арьяс, 46), Босежур, Исла (Опасо, 67), Марипан (Диас, 46), Медель, Павес (Пульгар, 46), Видаль, Арангис (Вальдес, 88), Фуэнсалида, Варгас, Кастильо (Эрнандес, 46).

Гаити: Пласид, Герье (Чарлес, 88), Жером, Аркю, Аде, Этьен (Кантаве, 74), Аклеус, Базиль (Эриво, 67), Сабат (Жан-Батист, 63), Назон (Дезире, 72), Пьерро (Алекс Жуниор, 60).

Напомним, что Чили готовится к Кубку Америки, который начнётся 15 июня, а Гаити - к Кубку КОНКАКАФ, стартующему 16 июня.

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