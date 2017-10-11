Сборная Чили определилась с главным кандидатом на замену Пицци

Теги чилимануэль пеллегринихэбэй чайна форчун

Сборная Чили определилась с главным кандидатом на замену ПицциФедерация футбола Чили определилась с главным кандидатом на замену бывшему главному тренеру сборной команды страны Хуану Антонио Пицци.

Так, по сведениям AS, следующим наставником национальной команды чиновники из главной футбольной организации южноамериканского государства видят "рулевого" китайского "Хэбэй Чайна Форчун" Мануэля Пеллегрини.

Напомним, карьеру в сборной Чили завершил Видаль. | soccernews.ru

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