Сборная Чили разгромила Японию в матче Кубка Америки-2019
В рамках 1-го тура группового этапа Кубка Америки-2019 сборная Чили уверенно разобралась с Японией.
"Ла Роха" забила четыре безответных гола в ворота соперника - отличились Эрик Пульгар, Алексис Санчес и дважды Эдуардо Варгас.
Япония – Чили - 0:4
Голы: Пульгар, 41 - 0:1, Варгас, 54 - 0:2, Санчес, 82 - 0:3, Варгас, 83 - 0:4.
Япония: Осако, Хара, Уэда, Томиясу, Сугиока, Маэда (Миеси, 66), Сибасаки, Накаяма, Накадзима (Абе, 66), Кубо, Уэда (Окадзаки, 79).
Чили: Арьяс, Исла, Медель, Марипан, Босежур, Арангис, Пульгар, Видаль (Эрнандес, 78), Фуэнсалида (Опасо, 80), Варгас, Санчес (Фернандес, 87).
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