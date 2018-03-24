Сборная Чили в товарищеском матче одолела Швецию

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Сборная Чили в товарищеском матче одолела Швецию

В товарищеском матче сборная Чили взяла верх над национальной командой Швеции. В середине первого тайма соперники обменялись голами, после чего паритет сохранялся до 90-й минуты, когда победу "Ла Рохе" принёс Марко Боладос.

Швеция – Чили - 1:2

Голы: Видаль, 22 - 0:1, Тойвонен, 23 - 1:1, Боладос, 90 - 1:2.

Швеция: Нордфельдт, Гранквист, Линделеф, Люстиг (Ларссон, 81), Ольссон, Классон, Ларссон (Хильемарк, 79), Свенссон, Форсберг (Сема, 79), Берг, Тойвонен.

Чили: Эррера, Босежур, Марипан, Роко, Сагаль (Боладос, 71), Эрнандес (Вальдес, 61), Варгас (Кастильо, 61), Видаль, Санчес, Арангис, Исла (Диас, 79). 

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