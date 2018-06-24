Сборная ЧМ-2018 из игроков старше 33-х лет

Чемпионат Мира в России может стать последним мундиалем сразу для нескольких звезд мирового футбола. Здесь мы представим главных ветеранов ЧМ-2018 в возрасте 34-х лет и старше.

Голкипер: ЭССАМ АЛЬ-ХАДАРИ (Египет)

Возраст: 45

Текущий клуб: "Аль-Таавун"

Матчей за сборную: 158

Правый защитник: ШТЕФАН ЛИХТШТАЙНЕР (Швейцария)

Возраст: 34

Текущий клуб: "Арсенал"

Матчей за сборную: 102

Центральный защитник: БРАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ (Сербия)

Возраст: 34

Текущий клуб: "Зенит"

Матчей за сборную: 104

Центральный защитник: ПЕПЕ (Португалия)

Возраст: 35

Текущий клуб: "Бешикташ"

Матчей за сборную: 97

Левый защитник: ЮРИЙ ЖИРКОВ (Россия)

Возраст: 34

Текущий клуб: "Зенит"

Матчей за сборную: 86

Опорный полузащитник: РАФАЭЛЬ МАРКЕС (Мексика)

Возраст: 39

Текущий клуб: "Атлас"

Матчей за сборную: 144

Центральный полузащитник: МИКАЭЛЬ КРОН-ДЕЛИ (Дания)

Возраст: 35

Текущий клуб: "Депортиво"

Матчей за сборную: 58

Центральный защитник: АНДРЕС ИНЬЕСТА (Испания)

Возраст: 34

Текущий клуб: "Барселона"

Матчей за сборную: 133

Плеймейкер: ТИМ КЭЙХИЛЛ (Австралия)

Возраст: 38

Текущий клуб: "Миллуол"

Матчей за сборную: 106

Форвард: РИКАРДУ КУАРЕЖМА (Португалия)

Возраст: 34

Текущий клуб: "Бешикташ"

Матчей за сборную: 78

Форвард: ПАОЛО ГЕРРЕРО (Перу)

Возраст: 34

Текущий клуб: "Фламенго"

Матчей за сборную: 90

Итоговая схема:

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