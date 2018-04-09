Сборная ЧМ-2018 осталась без главного тренера за два месяца до старта турнира

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Сборная ЧМ-2018 осталась без главного тренера за два месяца до старта турнираГлавный тренер сборной Японии Вахид Халилходжич покинул должность главного тренера сборной Японии.

Как сообщает NHK, 65-летний босниец был уволен за 2 месяца до старта ЧМ-2018. Именно этот специалист вывел команду на мировое первенство.

На Чемпионате Мира в России японцы сыграют в группе с Польшей, Сенегалом и Колумбией.

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