Сборная Дании благодаря голу Эриксена обыгрывает Черногорию

Отборочный цикл к ЧМ-2018 подходит к концу, а вопросов касательно будущих участников Мундиаля по-прежнему очень много. В группе "Е" сборная Польши, похоже, не упустит первого места, а вот за вторую строчку будут бороться Черногория и Дания. Этим командам предоставлен шанс решить все в очном противостоянии, хоть последний тур и не станет формальностью в случае любого исхода. Небольшое преимущество, по мнению букмекеров, было на стороне датчан, но в пользу хозяев говорила поддержка порядка 18 тысяч болельщиков, пришедших поболеть за свою команду.

Хозяева активнее начали матч, попытавшись быстро открыть счет, однако все их атакующие порывы заканчивались в основном неудачным исполнением стандартов. Постепенно датчане начали включаться в игру и вскоре довольно неожиданно открыли счет: Эриксен получил мяч перед чужой штрафной, ушел чуть в сторону, собрав возле себя сразу четырех соперников, и неожиданно пробил в ближний угол – 0:1. Вскоре еще одна неприятность настигла черногорцев: капитан команды Стефан Йоветич получил травму и вынужден был покинуть поле.

Совсем разладилась игра у хозяев, а датчане никуда особо не спешили, играя в первую очередь на удержание счета. Вскоре черногорцы забрали мяч под свой контроль, пытаясь атаковать по большей части позиционно, однако их выпадам не хватало скорости, и датчане спокойно со всем справлялись. Так команды и доиграли до перерыва, перед которым в активе сборной Черногории ни одного удара в створ.

В начале второй половины Систо затеял неплохую комбинацию с Эриксеном, но после паса пяткой Кристиана нанести удар Пионе помешали защитники хозяев. Черногорцы все активнее стали бежать вперед, датчане же выжидали шансы для контратаки. Активничал больше остальных правый фланг хозяев, где Марушич и Янкович поочередно убегали по флангу к чужим воротам, вот только их передачи в штрафную датчан ничем опасным не заканчивались.

Никлас Бендтнер появился в составе гостей где-то за полчаса до финального свистка в надежде проявить себя. А вскоре Систо сместился в центр и нанес неплохой удар по воротам черногорцев - Петкович на месте. За 15 минут до конца матча в очередной атаке хозяев Янкович с правого фланга прострелил в штрафную на Джорджевича, но защитники датчан не позволили ему нанести удар.

Давление черногорцев все увеличивалось, но датчане очень качественно оборонялись, не давая сопернику потревожить Шмейхеля. В итоге, не хватило у хозяев сил на акцентированный финальный штурм, более того на последней минуте Эриксен мог снимать все вопросы относительно победителя матча, но после хорошего паса Бендтнера, Кристиан не смог переиграть Петковича. Заслуженная победа датчан практически не оставляет сброной Черногории шансов выйти на ЧМ-2018.

Черногория – Дания – 0:1

Голы: Эриксен, 16.

Черногория: Петкович, Савич, Марушич, Томашевич, Вешович, Янкович (Йовович, 85), Вукчевич, Иванич, Симич, Мугоша (Кояшевич, 76), Йоветич (Джорджевич, 20).

Дания: Шмейхель, Ларсен (Дурмиси, 43), Бьелланд, Дальсгор, Кьер, Квист, Дилэйни, Эриксен, Систо, Корнелиус (Бендтнер, 64), Поульсен.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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