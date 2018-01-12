Сборная Дании будет базироваться в Анапе во время ЧМ-2018

Сборная Дании определилась с местоположением команды на время чемпионата мира-2018.

Как сообщают местные футбольные руководители, датчане будут располагаться в Анапе.

"В Анапе мы будем жить в 10 минутах езды от аэропорта и нашей тренировочной базы, что является уникальным сочетанием для российских условий. У нас будет возможность насладиться мягким климатом и Черным морем. Думаю, это важно, когда вы собираетесь на долгое время", – сказал тренер сборной Дании Оге Харейде.

Напомним, что на ЧМ-2019 Дания сыграет в одной группе с командами Перу, Австралии и Франции.

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