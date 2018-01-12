Сборная Дании будет базироваться в Анапе во время ЧМ-2018
Сборная Дании определилась с местоположением команды на время чемпионата мира-2018.
Как сообщают местные футбольные руководители, датчане будут располагаться в Анапе.
"В Анапе мы будем жить в 10 минутах езды от аэропорта и нашей тренировочной базы, что является уникальным сочетанием для российских условий. У нас будет возможность насладиться мягким климатом и Черным морем. Думаю, это важно, когда вы собираетесь на долгое время", – сказал тренер сборной Дании Оге Харейде.
Напомним, что на ЧМ-2019 Дания сыграет в одной группе с командами Перу, Австралии и Франции.
Читайте: Сборная Испании определилась с местом базирования во время ЧМ-2018 | soccernews.ru
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