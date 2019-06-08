Сборная Дании на своем поле сыграла вничью с Ирландией

Сборная Дании сыграла со сборной Ирландией​ вничью в матче группового раунда отборочного турнира Евро-2020.

В составе датчан мяч на счету полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга​, у ирландец отличился защитник Шейн Даффи.

Дания - Ирландия - 1:1 (0:0)

Голы: Хейбьерг, 76 - 1:0, Даффи, 85 - 1:1.

Дания: Шмайхель, Кьер, А.Кристенсен, Дальсгор, Стрюгер Ларсен, Шене (Хейбьерг, 72), Дилэйни, Эриксен, Н.Йергенсен, Поульсен, Брэйтуэйт (Дольберг, 65).

Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Коулман, Даффи, Кио, Уилан, Макклин, Брэйди (Джадж, 66), Хендрик, Хурихэйн (Хоган, 82), Макголдрик (Робинсон, 88).

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