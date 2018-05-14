Сборная Дании объявила расширенную заявку на ЧМ-2018

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Сборная Дании объявила расширенную заявку на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Дании во главе с Аге Хареиде составил расширенный список игроков на ЧМ-2018.

Вратари: Каспер Шмейхель, Фредерик Реннов, Йонас Лоссль, Йеспер Хансен.

Защитники: Хенрик Дальсгаард, Йенс Стригер Ларсен, Петер Анкерсен, Симон Кьяер, Андреас Бьелланд, Янник Вестергаард, Матиас Йоргенсен, Андреас Кристенсен, Йонас Кнудсен, Риза Дурмиси, Николай Бойлесен.

Полузащитники: Вилльям Квист, Лассе Шоне, Томас Делэни, Кристиан Эриксен, Майк Йенсен, Лукас Лерагер, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Даниэль Васс, Михаэль Крон-Дели, Матиас Йенсен, Роберт Сков, Пионе Систо, Виктор Фишер.

Нападающие: Николай Йоргенсен, Никлас Бендтнер, Андреас Корнелиус, Юссуф Поульсен, Мартин Брэтуэйт, Каспер Дольберг, Кеннет Зохоре.

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