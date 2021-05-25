Сборная Дании объявила заявку на Евро-2020

Фото: инстаграм сборной Дании/Автор неизвестен

Сборная Дании опубликовала заявку на Евро-2020. В него вошли 26 игроков.

Вратари: Каспер Шмейхель ("Лестер"), Йонас Лессль ("Эвертон"), Фредерик Реннов ("Шальке").

Защитники: Матиас Йоргенсен, Николай Бойлесен (оба — "Копенгаген"), Симон Кьер ("Милан"), Андреас Кристенсен ("Челси"), Янник Вестергор ("Саутгемптон"), Йоахим Аннерсен ("Фулхэм"), Даниэль Васс ("Валенсия"), Йенс Стрюгер Ларсен ("Удинезе"), Йоаким Мехле ("Аталанта").

Полузащитники: Кристиан Эриксен ("Интер"), Томас Дилэйни ("Боруссия" Д), Пьер-Эмиль Хейбьерг ("Тоттенхэм"), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба — "Брэдфорд"), Андерс Кристиансен ("Мальмо").

Нападающие: Каспер Дольберг ("Ницца"), Йонас Винн ("Копенгаген"), Андреас Корнелиус ("Парма"), Мартин Брэйтуэйт ("Барселона"), Роберт Сков ("Хоффенхайм"), Миккель Дамсгор ("Сампдория"), Юссуф Поульсен ("РБ Лейпциг"), Андреас Сков Ольсен ("Болонья").

Напомним, что сборная Дании является соперником России по групповому турниру Евро-2020. Помимо России, в группе они встретятся с Финляндией и Бельгией.

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