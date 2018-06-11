Сборная Дании прибыла в Россию

Сегодня в Россию прибыла еще одна команда - сборная Дании. Во время Чемпионата Мира подопечные Оге Харейде будут базироваться в Анапе. Уже завтра скандинавы проведут открытую тренировку для представителей прессы.

Соперниками сборной Дании на групповом этапе ЧМ будут команды Перу, Австралии и Франции.

Напомним, в последнем товарищеском матче перед Чемпионатом Мира Дания обыграла Мексику. | soccernews.ru