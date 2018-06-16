Сборная Дании с минимальным счетом обыграла Перу
Сборная Дании встретилась в первом туре ЧМ с командой Перу. Сборная из Южной Америки не считалась фаворитом этого противостояния, однако именно она чаще атаковала в стартовый отрезок матча. Йотун на 8 минуте неплохо пробил с дальней дистанции, но мяч полетел прямо в руки Шмейхелю. Через 5 минут уже Каррильо выстрелил с дальней дистанции, вратарь Дании снова вступил в игру, вытащим мяч из угла ворот. Перуанцы давили все больше, но датская оборона держалась. Европейцы в эти минуты практически не атаковали.
Можно вспомнить только дальний удар от Дилейни, мяч полетел в сторону от ворот. Перуанцы ответили выходом Фарфана, но ему помешал пробить точно Кьер.
В конце первого тайма перуанцы имели стопроцентную возможность для взятия ворот. Арбитр после просмотра повтора назначил в ворота Дании пенальти, но подошедший к точке Куэва отправил мяч в район верхнего яруса трибун.
Куэва мог реабилитироваться во втором тайме, он накрутил защитников и отдавал острую передачу во вратарскую, но ее никто так и не замкнул.
Перуанцы свои моменты растранжирили, а вот Дания свой гол забила. Европейцы провели быструю контратаку, Эриксен отдал пас на Поульсена, тот ворвался в штрафную и распечатал вратаря сборной Перу. Через минуту три перуанца убежали в свою контратаку но они снова не смогли завершить момент точным ударом.
В середине тайма на поле вышел Хосе Паоло Герреро, но и ему не удалось отличиться, хотя моменты у ветерана были. Дания же окопалась у своих ворот и играла на отбой уже минуты с 70-й. Перу должен был наказывать соперника, но Адвенкула и Фарфан из хороших позиций пробили во вратаря. В конце встречи все тот же Фарфан должен бы сравнивать счет, он с нескольких метров расстреливал ворота, однако Шмейхель выстоял. Датчане в контратаке могли снять все вопросы о победителе незадолго до финального свистка, но и минимальной победы им хватило. Дания успешно начала этот ЧМ, но и Перу показал хорошую игру.
Перу - Дания 0:1
Гол: Поульсен, 58 - 0:1
Перу: Гальесе - Родригес, Трауко, Рамос, Адвинкула - Йотун, Куэва, Флорес (Герреро, 67), Тапиа (Акино, 87) - Карильо, Фарфан (Руидиас, 85)
Дания: Шмейхель - Кьер, Дальсгорд, Кристенсен (Йоргенсен, 81), Стрюгер-Ларсен - Квист (Шене, 36) Делейни, Эриксен, Йоргенсен Н.- Поульсен, Систо (Брайтвайт, 67).
Нереализованный пенальти: Куэва, 45
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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