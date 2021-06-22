Сборная Дании стала автором уникального достижения по итогам матча с Россией

Фото твиттер Евро-2020

Сборная Дании переписала историю Чемпионата Европы благодаря разгромной победе над Россией в матче 3-го тура группового этапа.

Датчане вышли в плей-офф Евро-2020, несмотря на поражения в двух стартовых турах. Это первый такой случай на Евро.

До игры с россиянами Дания находилась на четвёртом месте в квартете, однако победа со счётом 4:1 подняла команду на вторую строчку.

В 1/8 финала турнира обидчики российской сборной сыграют с Уэльсом.

Не пропустите: Определились две пары 1/8 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru