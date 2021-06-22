Сборная Дании стала автором уникального достижения по итогам матча с Россией
Фото твиттер Евро-2020
Сборная Дании переписала историю Чемпионата Европы благодаря разгромной победе над Россией в матче 3-го тура группового этапа.
Датчане вышли в плей-офф Евро-2020, несмотря на поражения в двух стартовых турах. Это первый такой случай на Евро.
До игры с россиянами Дания находилась на четвёртом месте в квартете, однако победа со счётом 4:1 подняла команду на вторую строчку.
В 1/8 финала турнира обидчики российской сборной сыграют с Уэльсом.
Не пропустите: Определились две пары 1/8 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru
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Определились две пары 1/8 финала Евро-2020
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1