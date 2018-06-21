Сборная Дании сыграла вничью с Австралией
Сборная Дании провалила стартовый матч мундиаля, но при этом одержала победу над командой Перу, в матче против Австралии они могли оформить выход в плей-офф, однако и "соккеруз" не собирались уступать.
Начало игры осталось за Данией, которая провела несколько атак, одна из которых завершилась забитым голом. После заброса в штрафную Австралии Йоргенсен эффектно обработал мяч, а затем сделал скидку на Эриксена, который мощно пробил под перекладину. Дания могла развить свое преимущество и спокойно выходить в плей-офф, однако после забитого мяча она отдала инициативу Австралии и отошла назад. Соперник долгое время не мог придумать что-то острое у ворот Шмейхеля, так как оборона Дании в целом действовала достаточно спокойно, особенно если учесть, что австралийцы играли достаточно медленно.
Команде Ван Марвейка помогли стандарты, австралийцы подавали большое количество угловых, после одного из которых Леки пробивал головой, а Поульсен сыграл в своей штрафной рукой. Арбитр Лаос сначала этот момент проигнорировал, но затем посмотрел повтор и указал на "точку". Йединак забил в прошлом туре французам, не промахнулся он и сегодня, разведя мяч и вратаря по разным углам.
Через несколько минут в этой игре к пенальти едва не добавился автогол. Эриксен хорошо простреливал во вратарскую со штрафного, мяч попал в Сейнсбери и летел в ворота, однако Райан надежно сыграл на линии.
Второй тайм долгое время не баловал опасными моментами, обе команды поочередно владели мячом, но в большинстве своем они просто катали его в центре поля. Обострений не было, зрители на трибунах скучали. Лишь ближе к концовке матча команды вспомнили, что им необходимо вырывать победу. Стоит сказать, что в этом плане более активно заиграла как раз Австралия, которую не считали фаворитом до начала матча, но в итоге "соккеруз" смотрелись интереснее и были ближе к победе.
Сначала ошибся на выходе Шмейхель, Леки простреливал вдоль пустых ворот, но нападающий Круз не сумел опередить защитника. Следом отметился пушечным ударом Муй – мяч едва не влетел в правую девятку. Также неплохой удар удался Леки. Дания на это ответила лишь ударом мимо ворот от Систо и несколькими неудачными попытками от вышедшего на замену Брайтвайта, однако его удары опасными не были.
Так ничего и не показав на этом ЧМ, Дания уже набрала четыре очка, в следующем туре она сыграет против Франции, которая к тому моменту уже может обеспечить себе выход в 1/8 финала.
Дания - Австралия 1:1
Голы: Эриксен, 7 - 1:1; Йединак с пенальти, 38 - 1:1
Дания: Шмайхель, Дальсгор, Кьер, Кристенсен, Стрюгер Ларсен, Поульсен (Брэйтуэйт, 59), Дилэйни, Шене, Эриксен, Систо, Н.Йергенсен (Корнелиус, 68).
Австралия: Райан, Рисдон, Миллиган, Сэйнсбери, Бехич, Леки, Муй, Единак, Рогич (Ирвайн, 82), Крус (Арзани, 68), Наббут (Юрич, 75).
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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|2
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|3
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|О
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