Сборная Дании теряет Квиста

Сборная Дании теряет полузащитника Вильяма Квиста.

33-летний футболист получил травму ребер в результате столкновения с нападающим сборной Перу Джефферсоном Фарфаном.

Квист покидал поле на носилках. Степень серьёзности повреждения и сроки его восстановления станут известны после прохождения медобследования.

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