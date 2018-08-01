Сборная Египта объявила имя нового главного тренера, который станет преемником Эктора Купера.

Пост наставника "фараонов" займёт мексиканский специалист Хавьер Агирре.

Зарплата 59-летнего тренера составит 1,2 миллиона евро в год.

Агирре известен по работе со сборными Мексики и Японии, а также с "Атлетико", "Эспаньолом", "Осасуной" и "Сарагосой".

Напомним, что египетскую национальную команду могли возглавить Кике Санчес Флорес и Тьерри Анри. | http://soccernews.ru