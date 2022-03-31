Сборная Египта осталась без главного тренера

Фото: соцсети Карлуша Кейруша

Наставник сборной Египта Карлуш Кейруш объявил, что уходит в отставку с занимаемого поста.

Напомним, что "фараоны" под руководством 69-летнего португальского специалиста не отобрались на ЧМ-2022.

Египтяне в стыковых матчах уступили Сенегалу, проиграв путёвку на мундиаль в серии пенальти.

Кейруш возглавлял команду с сентября 2021 года. Под его руководством сборная дошла до финала Кубка Африки, где также потерпела поражение от сенегальцев.

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