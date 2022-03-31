Сборная Египта осталась без главного тренера
Фото: соцсети Карлуша Кейруша
Наставник сборной Египта Карлуш Кейруш объявил, что уходит в отставку с занимаемого поста.
Напомним, что "фараоны" под руководством 69-летнего португальского специалиста не отобрались на ЧМ-2022.
Египтяне в стыковых матчах уступили Сенегалу, проиграв путёвку на мундиаль в серии пенальти.
Кейруш возглавлял команду с сентября 2021 года. Под его руководством сборная дошла до финала Кубка Африки, где также потерпела поражение от сенегальцев.
Не пропустите: Египет намерен оспорить результат матча с Сенегалом в квалификации ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Роналдиньо прокомментировал свист фанатов ПСЖ в адрес Месси
-
"Милан" может подписать Бэйла
-
"Барселона" встретилась с агентами Рюдигера
-
Винисиус Тобиас из "Шахтера" будет играть в "Реале"
-
Инфантино сказал, что ФИФА не предлагала ЧМ каждые два года
-
Гендиректор "Зенита" рассказал о состоянии Тимощука после ДТП
-
Русский язык стал одним из шести официальных в ФИФА
-
Тренер сборной Украины: "Я против того, чтобы нам дарили путёвку на ЧМ-2022"
-
ФИФА не исключила Россию, зато приостановила членство трёх других стран
-
1
Президент ФИФА Инфантино призвал к миру
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 36-е место, Бельгия уступила лидерство Бразилии
-
"Реал" и "Ливерпуль" поспорят за хавбека "Порту"
-
Тимощук попал в ДТП
-
Сборная Египта осталась без главного тренера
-
"Краснодар" может внести в заявку трёх нигерийцев
-
"Ньюкасл" хочет усилиться защитником "Болоньи"
-
Бэйл решил, когда завершит карьеру
-
"Уфа" объявила о разрыве контракта с грузинским защитником
-
Канте ответил на предложение ПСЖ о летнем трансфере
-
"Фиорентина" готова выкупить Пентека, но при одном условии