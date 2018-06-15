Сборная Египта теряет Хамеда

Полузащитник сборной Египта Тарек Хамед травмировался в ходе матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Уругвая.

28-летний хавбек в первом тайме несколько раз оказывался на газоне и в итоге был заменён на 50-й минуте встречи.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления Хамеда станут известны по итогам медобследования.

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