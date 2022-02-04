Сборная Египта установила рекорд Кубка Африки

Теги египетстатистика

Сборная Египта установила рекорд Кубка Африки

Фото твиттер сборной Египта

Египет переписал историю Кубка Африканский Наций, сообщает Opta.

"Фараоны" по пенальти победили Камерун в полуфинале континентального первенства после нулевой ничьей в основное время.

Для египтян это шестая выигранная серия 11-метровых в рамках турнира.

По данному показателю сборная Египта является рекордсменом КАФ.

Не пропустите: Определились финалисты Кубка Африки. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" претендует на 18-летнего защитника "Енисея"

"Спартак" претендует на 18-летнего защитника "Енисея"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
Группа E М О
1 Мали Мали 3 7
2 Тунис Тунис 3 3
3 Ангола Ангола 3 2
4 Мавритания Мавритания 3 2
Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
2 Камерун Камерун 3 5
3 Бенин Бенин 3 3
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов