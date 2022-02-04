Сборная Египта установила рекорд Кубка Африки

Фото твиттер сборной Египта

Египет переписал историю Кубка Африканский Наций, сообщает Opta.

"Фараоны" по пенальти победили Камерун в полуфинале континентального первенства после нулевой ничьей в основное время.

Для египтян это шестая выигранная серия 11-метровых в рамках турнира.

По данному показателю сборная Египта является рекордсменом КАФ.

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