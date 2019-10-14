Сборная Египта в товарищеском матче минимально обыграла Ботсвану
Сборная Египта в домашнем матче минимально обыграла Ботсвану в рамках товарищеской встречи.
Победный гол забил полузащитник Хамди Фатхи.
Отметим, что в заявке хозяев отсутствовал форвард Мохамед Салах, который восстанавливается после травмы.
Египет - Ботсвана - 1:0 (0:0)
Гол: Фатхи, 74 - 1:0.
Не пропустите: ФИФА выступила с заявлением по поводу не учета голосов членов египетской федерации за Салаха| http://soccernews.ru
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