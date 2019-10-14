Сборная Египта в товарищеском матче минимально обыграла Ботсвану

Сборная Египта в домашнем матче минимально обыграла Ботсвану в рамках товарищеской встречи.

Победный гол забил полузащитник Хамди Фатхи.

Отметим, что в заявке хозяев отсутствовал форвард Мохамед Салах, который восстанавливается после травмы.

Египет - Ботсвана - 1:0 (0:0)

Гол: Фатхи, 74 - 1:0.

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