Сборная Египта в товарищеском матче минимально обыграла Ботсвану

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Сборная Египта в товарищеском матче минимально обыграла Ботсвану

Сборная Египта в домашнем матче минимально обыграла Ботсвану в рамках товарищеской встречи.

 Победный гол забил полузащитник Хамди Фатхи

Отметим, что в заявке хозяев отсутствовал форвард Мохамед Салах, который восстанавливается после травмы.

Египет - Ботсвана - 1:0 (0:0)

Гол: Фатхи, 74 - 1:0.

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