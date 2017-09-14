Сборная Эквадора осталась без главного тренера

Теги эквадор

Сборная Эквадора осталась без главного тренераБоливийский специалист Густаво Кинтерос покинул должность главного тренера сборной Эквадора.

Временно командой будет руководить аргентинец Хорхе Селико.

Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды.

В данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице отбора. 

Читайте: Квалификация ЧМ-2018: Уругвай одолел Парагвай, Чили проиграл Боливии, Перу сильнее Эквадора | http://soccernews.ru

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