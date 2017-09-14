Сборная Эквадора осталась без главного тренера
Боливийский специалист Густаво Кинтерос покинул должность главного тренера сборной Эквадора.
Временно командой будет руководить аргентинец Хорхе Селико.
Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды.
В данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице отбора.
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