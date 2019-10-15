Сборная Финляндии благодаря дублю Пукки разгромила Армению в квалификации Евро-2020

В рамках восьмого тура квалификации Евро-2020 сборная Финляндии на своём поле крупно обыграла Армению со счётом 3:0.

Победу финнам обеспечили гол Фредрика Йенсена и дубль Теему Пукки.

Финляндия – Армения - 3:0

Голы: Йенсен, 31 - 1:0, Пукки, 61 - 2:0, Пукки, 88 - 3:0.

Финляндия: Градецки, Тойвио, Райтала, Уронен, Вяйсянен, Лод, Кауко, Камара (Шюллер, 87), Йенсен (Похьянпало, 53), Пукки, Лаппалайнен (Сойри, 61).

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ишханян, Ованесян, Ароян, Барсегян (Озбилиз, 65), Овсепян, Казарян (Бабаян, 77), Адамян, Карапетян, Григорян (Малакян, 72).

Не пропустите: Расистский скандал в Болгарии был запланирован. | http://soccernews.ru