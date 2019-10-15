Сборная Финляндии благодаря дублю Пукки разгромила Армению в квалификации Евро-2020
В рамках восьмого тура квалификации Евро-2020 сборная Финляндии на своём поле крупно обыграла Армению со счётом 3:0.
Победу финнам обеспечили гол Фредрика Йенсена и дубль Теему Пукки.
Финляндия – Армения - 3:0
Голы: Йенсен, 31 - 1:0, Пукки, 61 - 2:0, Пукки, 88 - 3:0.
Финляндия: Градецки, Тойвио, Райтала, Уронен, Вяйсянен, Лод, Кауко, Камара (Шюллер, 87), Йенсен (Похьянпало, 53), Пукки, Лаппалайнен (Сойри, 61).
Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ишханян, Ованесян, Ароян, Барсегян (Озбилиз, 65), Овсепян, Казарян (Бабаян, 77), Адамян, Карапетян, Григорян (Малакян, 72).
Не пропустите: Расистский скандал в Болгарии был запланирован. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ предлагает Мбаппе сумасшедшие условия по новому контракту
-
Стало известно, какое наказание грозит сборной Болгарии
-
Он считался самым перспективным игроков в истории итальянского футбола и поднял "Милан" на мировой уровень: вспоминаем историю Джанни Риверы
-
Один из братьев Глейзеров решил продать свою часть акций "Манчестер Юнайтед"
-
Антирасистская организация требует исключения Болгарии из отбора Евро-2020
Лента новостей
-
Сборная Финляндии благодаря дублю Пукки разгромила Армению в квалификации Евро-2020
-
Клуб из третьего английского дивизиона отказался от услуг Хенрика Ларссона
-
Канделаки отреагировала на слова Яремчука о сборной России
-
Милнер: "Месси заставляет тебя выглядеть дураком"
-
Боатенг намерен покинуть "Баварию"
-
Габулов готов покинуть "Аланию"
-
Дзюба и чемпион мира Стояновский устроили волейбол-челлендж
-
Ловчев: "Не особо верю, что Тедеско что-то удастся сделать в "Спартаке"
-
3
"Реал" защитил базу клуба от дронов
-
1
Расистский скандал в Болгарии был запланирован
-
"Барселона" интересуется талантливым немцем
-
1
Стало известно, во сколько "Реалу" обойдется трансфер Эриксена
-
ПСЖ предлагает Мбаппе сумасшедшие условия по новому контракту
-
Goal.com представил свою версию команды десятилетия "Челси"
-
2
Роналду - шестой футболист в истории, преодолевший отметку в 700 голов
-
Венгер рассказал, почему в свое время отказался возглавить "Реал"
-
Михайлов покинул пост президента Федерации футбола Болгарии
-
Санчес может лечь под хирургический нож
-
Марио Фернандес рискует пропустить матч против "Уфы"
-
Стало известно, какое наказание грозит сборной Болгарии
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3