Сборная Финляндии назвала заявку на Евро-2020

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Сборная Финляндии назвала заявку на Евро-2020Фото: твиттер сборной Финляндии

Тренерский штаб сборной Финляндии определился с заявкой на Евро-2020.

Напомним, что финны будут соперниками России на групповом этапе.

Вратари: Лукаш Градецки ("Байер", Германия), Ессе Йоронен ("Брешия", Италия), Анси Яаккола ("Бристоль Роверс", Англия);

Защитники: Лео Вяйсянен ("Эльфсборг", Швеция), Саули Вяйсянен ("Кьево", Италия), Паулюс Араюури ("Пафос", Кипр), Даниэль О’Шоннесси (ХИК, Хельсинки), Роберт Иванов ("Варта", Польша), Ере Уронен ("Генк", Бельгия), Йоона Тойвио ("Хэкен", Швеция), Юкка Райтала ("Миннесота Юнайтед", США), Томас Лам ("Зволле", Нидерланды).

Полузащитники: Николай Алхо (МТК, Венгрия), Пюрю Сойри ("Эсбьерг", Дания), Глен Камара ("Рейнджерс", Шотландия), Йони Кауко ("Эсбьерг", Дания), Онни Валакари ("Пафос", Кипр), Расмус Шюллер ("Юргорден", Швеция), Тим Спарв ("Лариса", Греция), Фредрик Йенсен ("Аугсбург", Германия), Роберт Тэйлор ("Бранн", Норвегия), Робин Луд ("Миннесота Юнайтед", США).

Нападающие: Йоэл Похьянпало ("Унион", Германия), Маркус Форсс ("Брентфорд", Англия), Теему Пукки ("Норвич Сити", Англия), Ласси Лаппалайнен ("Монреаль", Канада).

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