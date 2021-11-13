Сборная Финляндии в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2022
Фото: твиттер сборной Финляндии
В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Финляндии добыла выездную победу над Боснией и Герцеговиной.
Финляндия идет в группе на втором месте, отставая от лидирующей Франции на одно очко и опережая Украину на два пункта.
Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3
Голы: Форсс, 29 - 0:1, Луд, 50 - 0:2, Менало, 69 - 1:2, О`Шонесси, 73 - 1:3
Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Чивич, Саничанин, Колашинац (Демирович, 39), Хаджиахметович (Прцич, 56), Пьянич (Сушич, 66), Стеванович, Цимирот (Гояк, 56), Крунич (Менало, 67), Превляк.
Финляндия: Градецки, Вяйсянен, Хямяляйнен, Иванов (Араюури, 80), О`Шонесси, Шюллер, Луд (Уронен, 76), Камара, Райтала, Форсс (Ниссиля, 46), Пукки (Йенсен, 80).
Удаление: Райтала (37).
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|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
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|10
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|5
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|9
|4
|6
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|Группа C
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|10
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|10
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|10
|0
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|1
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|10
|21
|2
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|10
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|3
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|4
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|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
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|Группа E
|М
|О
|1
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|10
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|10
|20
|3
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|10
|16
|4
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|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
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|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
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|10
|26
|2
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|10
|18
|3
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|10
|18
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|10
|15
|5
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|10
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|6
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|10
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|3
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|4
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|10
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|5
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|11
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|0
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|1
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|2
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|4
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|11
|5
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|10
|6
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|1
|Исландия
|10
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|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
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|10
|15
|5
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