Сборная Финляндии в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Финляндии

В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Финляндии добыла выездную победу над Боснией и Герцеговиной.

Финляндия идет в группе на втором месте, отставая от лидирующей Франции на одно очко и опережая Украину на два пункта.

Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3

Голы: Форсс, 29 - 0:1, Луд, 50 - 0:2, Менало, 69 - 1:2, О`Шонесси, 73 - 1:3

Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Чивич, Саничанин, Колашинац (Демирович, 39), Хаджиахметович (Прцич, 56), Пьянич (Сушич, 66), Стеванович, Цимирот (Гояк, 56), Крунич (Менало, 67), Превляк.

Финляндия: Градецки, Вяйсянен, Хямяляйнен, Иванов (Араюури, 80), О`Шонесси, Шюллер, Луд (Уронен, 76), Камара, Райтала, Форсс (Ниссиля, 46), Пукки (Йенсен, 80).

Удаление: Райтала (37).

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