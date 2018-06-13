Сборная Франции-98 - Легенды ФИФА - 3:2 (видео)

Теги францияфифасамуэль это'озинедин зидантьерри анри

Сборная Франции-98 - Легенды ФИФА - 3:2 (видео)Смотрите видеообзор товарищеского матча между командами сборной Франции, которая в 1998-м году стала чемпионом мира, и легендами ФИФА.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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