Сборная Франции-98 обыграла Легенд ФИФА

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Сборная Франции-98 обыграла Легенд ФИФАВчера во французском Нантере местная сборная, выигравшая Чемпиона Мира 1998-го года, встретилась с командой легенд ФИФА в товарищеском матче. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Франция-98 - Легенды ФИФА - 3:2

Голы: Мориентес, 8 - 0:1, Анри, 22 - 1:1, Зидан, 49 - 2:1, Мендьета, 60 - 2:2, Кандела, 67 - 3:2.

Франция (стартовый состав): Бартез, Тюрам, Блан, Десайи, Лизаразю, Пети, Карембе, Анри, Зидан, Джоркаефф, Гиварш.

Легенды ФИФА (стартовый состав): Тольдо, Дзенони, Алдаир, Савельич, Шимич, Томмази, Давидс, Это'О, Стойкович, Мориентес, Стоичков.

Напомним, до старта Чемпионата Мира остался всего один день. | soccernews.ru

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