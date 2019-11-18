Сборная Франции добыла 200-ю победу в официальных играх

Победа над Албанией в матче отбора Евро-2020 стала юбилейной для сборной Франции.

Как сообщает Opta, "трёхцветные" выиграли 200-й официальный поединок в своей истории.

В целом французская национальная команда провела 350 матчей - помимо побед она 73 раза сыграла вничью и потерпела 77 поражений.

Напомним, что Франция является двукратным победителем Чемпионатов Мира (1998 и 2018) и Европы (1984 и 2000).

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