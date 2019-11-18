Сборная Франции добыла 200-ю победу в официальных играх
Победа над Албанией в матче отбора Евро-2020 стала юбилейной для сборной Франции.
Как сообщает Opta, "трёхцветные" выиграли 200-й официальный поединок в своей истории.
В целом французская национальная команда провела 350 матчей - помимо побед она 73 раза сыграла вничью и потерпела 77 поражений.
Напомним, что Франция является двукратным победителем Чемпионатов Мира (1998 и 2018) и Европы (1984 и 2000).
Не пропустите: Гризманн вышел на шестое место по числу голов за сборную Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Сёмин: "100 миллионов евро за Миранчуков? Меня такая сумма не удивляет"
-
Бразилия - победитель юношеского ЧМ-2019
-
Сборная Франции добыла 200-ю победу в официальных играх
-
Месси с отрывом лидирует по обводкам в топ-5 лигах Европы за последние 13 лет
-
Ивелин Попов объявил о завершении международной карьеры
-
Главные новости дня: 17 ноября
-
Отбор Евро-2020: все результаты 17 ноября
-
Франция и Турция одержали победы в 10-м туре отбора Евро-2020
-
1
Роналду установил личный рекорд в матчах за сборную Португалии
-
Гризманн вышел на шестое место по числу голов за сборную Франции
-
В Нидерландах футболист ушел с поля из-за расизма. Затем вернулся и забил гол
-
Сборная Франции завоевала бронзовые медали юношеского чемпионата мира
-
"Урал" стал победителем турнира на Кипре
-
В ЦСКА объяснили, почему клуб не покупает нападающего
-
Сборная Англии побила собственный 100-летний рекорд
-
Миллионер назначил себя тренером английского клуба и проиграл в первом же матче
-
Тренер сборной Португалии оценил перспективы команды на Евро-2020
-
Англия разгромила Косово в матче отбора Евро-2020
-
Роналду объяснил, почему его меняли в двух подряд матчах "Ювентуса"
-
1
Роналду высказался о шансах сборной Португалии на Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|30
|2
|Марсель
|13
|22
|3
|Анжер
|13
|21
|4
|Сент-Этьен
|13
|21
|5
|Лилль
|13
|19
|6
|Монпелье
|13
|19
|7
|Бордо
|13
|19
|8
|Реймс
|13
|19
|9
|Нант
|13
|19
|10
|Ренн
|12
|18
|11
|Монако
|13
|18
|12
|Брест
|13
|17
|13
|Ницца
|13
|17
|14
|Лион
|13
|16
|15
|Амьен
|13
|16
|16
|Страсбур
|13
|15
|17
|Метц
|13
|13
|18
|Дижон
|13
|12
|19
|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|12
|11