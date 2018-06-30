Сборная Франции имеет не очень хорошую статистику в матчах с Аргентиной

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Сборная Франции имеет не очень хорошую статистику в матчах с Аргентиной

Совсем немного осталось до первого поединка плей-офф ЧМ-2018 между сборными Франции и Аргентины.

Как сообщает Opta, это будет 12-е очное противостояние сборных. Французы имеют всего две победы над аргентинцами в истории. Семь раз побеждали "альбиселесте" и два матча завершились вничью.

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