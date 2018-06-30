Сборная Франции не проигрывает в 19 матчах подряд, когда забивает Гризманн

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Сборная Франции не проигрывает в 19 матчах подряд, когда забивает Гризманн

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поразил ворота Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

Форвард "Атлетико" открыл счёт в этом поединке, реализовав пенальти, и в итоге "трёхцветные" победили со счётом 4:3.

Как сообщает Opta, французы не проигрывают в 19 матчах подряд, когда забивает Гризманн

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