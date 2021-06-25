Сборная Франции объявила состав на Олимпиаду

Фото инстаграм Эдуардо Камавинга

Тренерский штаб олимпийской сборной Франции определился с заявкой команды для участия в Олимпийских Играх этим летом.

Вратари: Поль Бернадони ("Анжер"), Готье Ларсоннер ("Брест");

Защитники: Бенуа Бадьяшиль ("Монако"), Антони Каси ("Страсбур"), Пьер Калулу ("Милан"), Клеман Мишлен ("Ланс"), Вильям Салиба ("Ницца"), Маланг Сарр ("Порту");

Полузащитники: Эдуардо Камавинга ("Ренн"), Максенс Какре ("Лион"), Джонатан Иконе ("Лилль"), Тежи Саванье ("Монпелье"), Флориан Товен ("Тигрес"), Люка Тузар ("Герта");

Нападающие: Андре-Пьер Жиньяк ("Тигрес"), Амин Гуири ("Ницца"), Рандал Коло-Муани ("Нант"), Арно Норден ("Сент-Этьен").

На групповом этапе Олимпиады соперниками французов будут Мексика, ЮАР и Япония.

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