Сборная Франции объявила заявку на финальную стадию Лиги Наций
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с заявкой национальной команды на финальную стадию Лиги Наций УЕФА.
Вратари: Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Бенуа Костиль ("Бордо"), Майк Меньян ("Милан").
Защитники: Люка Динь ("Эвертон"), Лео Дюбуа ("Лион"), Тео Эрнандес ("Милан"), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано ("Бавария"), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Жюль Кунде ("Севилья"), Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед").
Полузащитники: Маттео Гендузи ("Марсель"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Жордан Верету ("Рома"), Орельен Тчуамени ("Монако").
Нападающие: Виссам Бен-Йеддер ("Монако"), Карим Бензема ("Реал Мадрид"), Мусса Диаби ("Байер"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13