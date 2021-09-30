Сборная Франции объявила заявку на финальную стадию Лиги Наций

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Сборная Франции объявила заявку на финальную стадию Лиги НацийФото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с заявкой национальной команды на финальную стадию Лиги Наций УЕФА.

Вратари: Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Бенуа Костиль ("Бордо"), Майк Меньян ("Милан").

Защитники: Люка Динь ("Эвертон"), Лео Дюбуа ("Лион"), Тео Эрнандес ("Милан"), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано ("Бавария"), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Жюль Кунде ("Севилья"), Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед").

Полузащитники: Маттео Гендузи ("Марсель"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Жордан Верету ("Рома"), Орельен Тчуамени ("Монако").

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер ("Монако"), Карим Бензема ("Реал Мадрид"), Мусса Диаби ("Байер"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

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