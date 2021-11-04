Сборная Франции объявила заявку на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен
Сборная Франции опубликовала заявку на ноябрьские матч квалификации к ЧМ-2022.
Вратари: Бенуа Костиль ("Бордо"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Альфонс Ареола ("Вест Хэм").
Защитники: Люка Динь ("Эвертон"), Лео Дюбуа ("Лион"), Лукас Эрнандес, Бенжамин Павар, Дайо Упамекано ("Бавария"), Тео Эрнандес ("Милан"), Преснел Кимпембе (ПСЖ), Жюль Кунде ("Севилья"), Курт Зума ("Вест Хэм").
Полузащитники: Маттео Гендузи ("Марсель"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Орельен Тчуамени ("Монако"), Нголо Канте ("Челси").
Нападающие: Виссам Бен Йеддер ("Монако"), Карим Бензема ("Реал"), Мусса Диаби ("Байер"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Кингсли Коман ("Бавария").
13 ноября сборная Франции дома сыграет с Казахстаном, а 16-го на выезде сыграют с Финляндией.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13