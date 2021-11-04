Сборная Франции объявила заявку на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022

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Сборная Франции объявила заявку на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

Сборная Франции опубликовала заявку на ноябрьские матч квалификации к ЧМ-2022.

Вратари: Бенуа Костиль ("Бордо"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Альфонс Ареола ("Вест Хэм").

Защитники: Люка Динь ("Эвертон"), Лео Дюбуа ("Лион"), Лукас Эрнандес, Бенжамин Павар, Дайо Упамекано ("Бавария"), Тео Эрнандес ("Милан"), Преснел Кимпембе (ПСЖ), Жюль Кунде ("Севилья"), Курт Зума ("Вест Хэм").

Полузащитники: Маттео Гендузи ("Марсель"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Орельен Тчуамени ("Монако"), Нголо Канте ("Челси").

Нападающие: Виссам Бен Йеддер ("Монако"), Карим Бензема ("Реал"), Мусса Диаби ("Байер"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Кингсли Коман ("Бавария").

13 ноября сборная Франции дома сыграет с Казахстаном, а 16-го на выезде сыграют с Финляндией.

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